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5 октября 2023, новость

Белый пожаловался на злорадство бывших коллег

Ранее в Париже был отменен спектакль уехавшего из России актера
Анатолий Белый | Источник: Legion-Media.ru

Актер театра и кино Анатолий Белый, переехавший жить из России в Израиль, пожаловался на злорадство бывших коллег после отмены его спектакля в Париже. Об этом пишет Starhit.

Артист заявил, что получил от многих российских артистов и кинематографистов большое количество желчи и грязи.

«Сколько вроде бы нормальных в прошлом людей, уважаемых мною, в возрасте и без, несут такую околесицу и чушь, что брови застывают вверху лба, а глаза не верят написанному. Да, мы, уехавшие, посмевшие выразить свою позицию, мы под двойным прицелом. Каждая малейшая ошибка, промах нам не прощаются, все раздувается до размеров желчного пузыря», — поделился актер.

Белый также отметил, что постановка «Я здесь», которая должна была состояться в столице Франции 4 октября, перенесена на весну: «Да, бывают промахи и ошибки, никто из прокатчиков не застрахован ни от чего, бывают форс-мажоры и так далее».

Ранее российский режиссер Никита Михалков раскритиковал покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого и назвал его предателем. Своим мнением он поделился в эфире передачи «Бесогон ТВ».

Напомним, Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

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