Клава Кока ответила на хейт после выбора жениха в реалити-шоу

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) отреагировала на хейт, который получила от своих подписчиков после того, как рассказала о своих отношениях с победителем проекта «Сердце Клавы», блогером и моделью Александром Повериным.
Артистка призналась, что захотела удалить аккаунты в социальных сетях, так как впервые за свою карьеру получила так много негатива.
«Может быть, и не зря я все эти годы не открывалась. Может, и не зря люди, которые находятся на виду, пытаются скрывать самое свое ценное и дорогое. Ну, раз уж мы пошли по этой дороге — именно благодаря этому я обрела свое счастье», — подчеркнула певица.
Исполнительница добавила, что не планирует больше заходить в комментарии своего блога, а также подчеркнула, что счастлива со своим избранником.
Напомним, шоу «Сердце Клавы», в котором Кока стала главной героиней проекта, стартовало 29 августа. Это продолжение реалити, в котором в 2022 году пыталась найти мужчину блогерша Анастасия Ивлеева. Ведущими шоу стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов. К слову, Сябитова не одобрила выбор Клавы Коки. Сваха предсказала певице «яркую, но короткую жизнь» с Александром Повериным.