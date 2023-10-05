Клава Кока ответила на хейт после выбора жениха в реалити-шоу

Клава Кока | Источник: Legion-Media.ru

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) отреагировала на хейт, который получила от своих подписчиков после того, как рассказала о своих отношениях с победителем проекта «Сердце Клавы», блогером и моделью Александром Повериным.

Артистка призналась, что захотела удалить аккаунты в социальных сетях, так как впервые за свою карьеру получила так много негатива.

«Может быть, и не зря я все эти годы не открывалась. Может, и не зря люди, которые находятся на виду, пытаются скрывать самое свое ценное и дорогое. Ну, раз уж мы пошли по этой дороге — именно благодаря этому я обрела свое счастье», — подчеркнула певица.

Исполнительница добавила, что не планирует больше заходить в комментарии своего блога, а также подчеркнула, что счастлива со своим избранником.