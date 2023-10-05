Глюкоза показала, как выглядела до прихода славы

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк'Oza, показала свою прежнюю внешность со словами «была прыщавым пупсом». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

<div id="vk_post_-48064554_29447"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29447", -48064554, 29447, 'wtrPMw2hi2cZ71P_kVxW73Gy3OA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

37-летняя певица выложила снимок, где позировала с короткой асимметричной стрижкой, высыпаниями на лице, округлыми щеками и складками под подбородком. Звезда указала, что кадр был сделан «в далеком прошлом». При этом она отметила, что послала данное фото супругу, который положительно на него отреагировал.

«Не верю, что была когда-то таким прыщавым пупсом. Отправила мужу, а он мне пишет: "Я тебя такой полюбил". (...) Если вдруг вы недовольны своим внешним видом и думаете, что из-за этого вас не полюбят, то отбросьте навсегда эти мысли!» — обратилась артистка к подписчикам.

Напомним, Глюкоза начала свою карьеру в начале нулевых как певица. Позже она стала сниматься в кино. Актриса была задействована в таких проектах, как «Бабушка легкого поведения», «Руд и Сэм», «Моя ужасная сестра» и другие.