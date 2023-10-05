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5 октября 2023, новость

Охлобыстин объяснил свой отказ от режиссуры

Звезда «Интернов» признался, что ему это не дано
Иван Охлобыстин | Источник: PersonaStars

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин объяснил свой отказ от занятия режиссурой, так как считал себя плохим постановщиком. Его слова приводит kp.ru.

Звезда российского кинематографа вспомнил, что снял свой первый фильм во время обучения во ВГИКе. «Стал первым на курсе, кто снял полнометражный фильм. Но пришел к убеждению, что я плохой режиссер. Кому-то это дается, кому-то нет. Я не могу сочетать административное и творческое, а это в режиссерской деятельности необходимая вещь», — признался Охлобыстин.

Он также вспомнил, что свою первую роль в кино он сыграл случайно. Артисту тогда было 13 лет, он проводил время возле киностудии имени Горького. К юному Охлобыстину подошла незнакомая женщина и предложила сняться в ленте, замотивировав тем, что ему не придется ходить в школу несколько месяцев. Будущему известному актеру заплатили 20 рублей за роль хулигана в картине «Обещаю быть!».

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