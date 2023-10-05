Охлобыстин объяснил свой отказ от режиссуры

Иван Охлобыстин | Источник: PersonaStars

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин объяснил свой отказ от занятия режиссурой, так как считал себя плохим постановщиком. Его слова приводит kp.ru.

Звезда российского кинематографа вспомнил, что снял свой первый фильм во время обучения во ВГИКе. «Стал первым на курсе, кто снял полнометражный фильм. Но пришел к убеждению, что я плохой режиссер. Кому-то это дается, кому-то нет. Я не могу сочетать административное и творческое, а это в режиссерской деятельности необходимая вещь», — признался Охлобыстин.