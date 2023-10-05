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5 октября 2023, новость

Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт

У актера, посетившего XV Ташкентский международный кинофестиваль, онемела рука
Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

Американского актера Кевина Спейси госпитализировали в столице Узбекистана с подозрением на инфаркт. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

«Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале», — пишет газета.

Уточняется, что у Спейси на несколько секунд «полностью онемела левая рука». В ташкентской больнице врачи провели обследование и сделали актеру МРТ-сканирование, но опасения не подтвердились.

Актер присутствовал на XV Ташкентском международном кинофестивале, который проходил с 29 сентября по 3 октября.

Напомним, в 2017 году больше 20 человек, в том числе коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик», обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Суд обязал актера выплатить создателям телешоу $31 млн в качестве компенсации за переработку финала проекта, из которого Спейси вычеркнули.

26 июля 2023 года суд присяжных в Лондоне вынес решение о невиновности Спейси по делу о домогательствах в отношении четырех мужчин. В сентябре сообщалось, что Спейси вновь обвинили в домогательствах.

К съемкам в кино актер вернулся в 2021 году. Он получил роль в фильме Ванессы Редгрейв «Человек, который нарисовал Бога».

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