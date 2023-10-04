Редкое появление: Татьяна Тарасова стала гостьей шоу на «Первом»

Кроме того, Тарасова высказалась о ситуации с Камилой Валиевой: «Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. <...> Она действительно фигурный гений, она может все, она с этим родилась – нельзя научить тому, что умеет она. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда».