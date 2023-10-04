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4 октября 2023, новость

Редкое появление: Татьяна Тарасова стала гостьей подкаста на «Первом»

Тренер поделится мыслями о фигурном катании в России и расскажет о своих планах
Татьяна Тарасова | Источник: PersonaStars

Легендарная тренер и бессменный судья популярного телепроекта «Ледниковый период» Татьяна Тарасова появится в шоу «Подкаст. Лаб», где поделится своими мыслями об уникальных программах наших фигуристов, о развитии фигурного катания в России, о недопуске наших спортсменов на международные турниры и о многом другом.

Кроме того, Тарасова высказалась о ситуации с Камилой Валиевой: «Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. <...> Она действительно фигурный гений, она может все, она с этим родилась – нельзя научить тому, что умеет она. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда».

76-летняя тренер рассказала и о своих планах: «Сейчас я не комментирую состязания, значит, буду заниматься чем-то другим. Буду придумывать, что мне делать». По словам Тарасовой, она не может бездействовать:

Не могу сидеть дома, не понимаю, что мне там делать. Поэтому иду туда, где мое место. А мое место — каток.
Татьяна Тарасова

Подкаст «Произвольная программа» с Татьяной Тарасовой выйдет 4 октября в полночь.

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