Александр Незлобин рассказал, как чуть не развелся с женой из-за эмиграции

Александр Незлобин, 2008 год | Источник: PersonaStars

Комик Александр Незлобин признался, что его супруга Алина Круглова не хотела уезжать за границу, поэтому пара задумывалась о разводе. Об этом юморист рассказал в онлайн-интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

«Резко просыпаюсь в четыре утра с мыслью: "Надо уехать". Жена сказала: "Это импульсивное решение. Как в ковид, все будут паниковать. Сейчас все разрулится, езжай один"», — вспомнил Незлобин.

В итоге комик улетел в США вместе со своей 10-летней дочерью. Позднее к ним присоединилась Круглова.

Незлобин отметил, что его супруге не нравится жить в эмиграции: «Здесь многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов».

Юморист подчеркнул, что сознательно отказался от перспективных проектов в России, а сейчас зарабатывает небольшими концертами в барах. По словам Незлобина, в США комику труднее выйти на хороший доход: если в России начинающий юморист зарабатывает $3 тысячи, то в Америке эти деньги получают артисты при полной посадке и часть из этой суммы забирает сама площадка и менеджмент.