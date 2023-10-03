Ургант вместе с Познером выступит в Дубае с шоу про путешествия

Иван Ургант и Владимир Познер

Иван Ургант в своем микроблоге сообщил, что 29 октября он вместе с Владимиром Познером выступит в Дубае. Они покажут шоу «Путешествия Познера и Урганта». В пресс-релизе проекта указано, что ведущие представляют элиту России, и 45-летний Ургант согласился с этим утверждением.

«Многие интересуются, имеем ли мы какое-либо отношение к написанию подобных текстов? Отвечаю: самое непосредственное! Исторически так сложилось, что в нашем дуэте Познер символизирует элиту, а я Россию. По традиции начнем с интервью. Потом наша любимая часть — ответы на доносы! Приходите!» — сообщил ведущий.

Напомним, Ургант и Познер сняли целую серию документальных фильмов о разных странах мира.

Ранее сообщалось, что Ургант сыграл главную драматическую роль в дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Название фильма и сюжет создатели пока не раскрывают.