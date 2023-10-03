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3 октября 2023, новостьСъемки

Светлаков запускает новое скетч-шоу с образами из «Наша Russia»

Шоумен приступил к съемкам проекта «Светлаков+»
Сергей Светлаков

Стартовали съемки нового скетч-шоу «Светлаков+», в котором Сергей Светлаков примерит около десятка сатирических образов — как новых, так и хорошо знакомых поклонникам проекта «Наша Russia».

Наряду с четырьмя новыми героями, «выживальщиком» из Германии Рихардом, приехавшим в Россию, чтобы постичь ее загадочную душу, офисным работником Кириллом, в прямом смысле слова поймавшим белку, зрители увидят хорошо знакомых персонажей в исполнении Светлакова, в том числе ставшего практически культовым Сергея Юрьевича Белякова из Таганрога.

Сергей Светлаков на съемках шоу «Светлаков+»

«Для меня съемки нового шоу — это настоящий вызов, как актерский, так и продюсерский, — отмечает Сергей Светлаков. — Студия “Sverdlovsk” уже больше года ведет творческую подготовку… и вот момент настал — с 1 октября до середины декабря будут оживать новые образы, воскресать народные любимцы… да пребудет с нами сила!»

В шоу «Светлаков+» примут участие и приглашенные звезды — Демис Карибидис и Ирина Розанова.

Напомним, о возвращении Сергея Светлакова на ТНТ стало известно в начале июля. Шоумен подписал контракт с руководством, согласно которому он будет снова работать на телеканале в качестве актера, ведущего и продюсера. Кроме того, в сентябре Светлаков пришел в «Шоу Воли», примерил образ Белякова и рассказал о своих творческих планах.

Дата премьеры шоу «Светлаков+» пока не называется.

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