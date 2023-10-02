В Париже отменили гастроли Анатолия Белого

Анатолий Белый | Источник: Legion-Media.ru

Уехавший из России в Израиль актер Анатолий Белый планировал выступить в Париже с гастролями, однако, как сообщает kp.ru, их отменили.

Спектакль «Я здесь» с участием Белого должен был пройти 4 октября. По данным издания, вероятной причиной того, почему выступление не состоится, являются плохие продажи билетов.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года. Актер рассказывал, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере. Артист также получил негативную реакцию от некоторых россиян. По словам Белого, его осуждают за переезд из России после долгих лет работы в стране.

По словам Белого, его жена Инесса не стала спорить с решением супруга и сразу отправилась собирать вещи. Детям же, как отметил актер, необходимость переезда объяснить было несколько сложнее.