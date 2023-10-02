Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике

28 сентября Иван Ургант стал гостем открытия 11-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Это одно из редких появлений 45-летнего телеведущего впервые за несколько месяцев. Последнее крупное светское событие, которое посетил Ургант, — премьера фильма «Вызов».
Известно, что на международной ярмарке также побывали Ксения Собчак, Константин Эрнст, Равшана Куркова, Максим Виторган, Влад Лисовец и многие другие.
Недавно Иван Ургант сыграл главную драматическую роль в дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Название фильма и сюжет создатели пока не раскрывают.
Проект станет одним из первых для Урганта за последние полтора года. Как известно, в феврале 2022 передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом спецоперации России на Украине.