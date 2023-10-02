Иван Ургант впервые за долгое время появился на публике

28 сентября Иван Ургант стал гостем открытия 11-й международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Это одно из редких появлений 45-летнего телеведущего впервые за несколько месяцев. Последнее крупное светское событие, которое посетил Ургант, — премьера фильма «Вызов».

<div id="vk_post_-48064554_29404"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29404", -48064554, 29404, 'Ae9s46tczXR6zMBAzxNbjC3aTqc'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно Иван Ургант сыграл главную драматическую роль в дебютной режиссерской работе журналиста и видеоблогера, ведущего онлайн-шоу «ещенепознер» Николая Солодникова. Название фильма и сюжет создатели пока не раскрывают.