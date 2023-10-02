Егор Крид довел участницу детского «Голоса» до слез

В последнем выпуске шоу «Голос. Уже не дети», новом формате популярного проекта «Первого канала» «Голос. Дети», Егор Крид довел до слез Аделию Загребину, участницу из своей команды. В рамках музыкальных поединков наставник свел победительницу девятого сезона с Елизаветой Трофимовой, дочерью певца и музыканта Сергея Трофимова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-55157869&id=456243029&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Загребина исполнила песню Pink — Just Like a Pill, а Трофимова — трек Drivers License, который в оригинале поет Оливия Родриго. Члены жюри были в восторге от выступлений конкурсанток, но недоумевали, почему Крид свел двух своих сильных участниц в одном поединке. По словам 29-летнего исполнителя, он и раньше так делал.

«Это мои девочки с моих сезонов, и максимально честно было поставить их в пару, чтобы дальше со мной пошел сильнейший. Я всегда ставлю равносильные пары, чтобы не было все очевидно. А вообще, вы обе молодцы. Я вижу изменения в каждой из вас. И запомните: мы расстаемся на время, чтобы увидеться вновь», — объяснил певец.

В итоге он выбрал Елизавету Трофимову, а Аделия Загребина не смогла сдержать слез. Впрочем, она отметила, что ее поддерживают близкие, и призналась, что верит в свое большое будущее.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-55157869&id=456243030&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.