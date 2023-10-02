Егор Крид довел участницу детского «Голоса» до слез

В последнем выпуске шоу «Голос. Уже не дети», новом формате популярного проекта «Первого канала» «Голос. Дети», Егор Крид довел до слез Аделию Загребину, участницу из своей команды. В рамках музыкальных поединков наставник свел победительницу девятого сезона с Елизаветой Трофимовой, дочерью певца и музыканта Сергея Трофимова.
Загребина исполнила песню Pink — Just Like a Pill, а Трофимова — трек Drivers License, который в оригинале поет Оливия Родриго. Члены жюри были в восторге от выступлений конкурсанток, но недоумевали, почему Крид свел двух своих сильных участниц в одном поединке. По словам 29-летнего исполнителя, он и раньше так делал.
«Это мои девочки с моих сезонов, и максимально честно было поставить их в пару, чтобы дальше со мной пошел сильнейший. Я всегда ставлю равносильные пары, чтобы не было все очевидно. А вообще, вы обе молодцы. Я вижу изменения в каждой из вас. И запомните: мы расстаемся на время, чтобы увидеться вновь», — объяснил певец.
В итоге он выбрал Елизавету Трофимову, а Аделия Загребина не смогла сдержать слез. Впрочем, она отметила, что ее поддерживают близкие, и призналась, что верит в свое большое будущее.
Напомним, шоу «Голос. Уже не дети» идет в эфире «Первого канала» с 1 сентября. В программе принимают участие сильные конкурсанты из прошлых сезонов. Членами жюри в этот раз стали Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и Егор Крид.
Ранее сообщалось, что слепые прослушивания не прошли Даниил Плужников и Ярослава Дегтярева, а Билан раскритиковал дочь Трофима.