Стриженовы, Малышева, Макеева на премьере «Гардемаринов»

События четвертого фильма о приключениях гардемаринов развернутся в 1787 году на фоне русско-турецкой войны. В центре внимания в новой ленте окажутся дети героев предыдущих фильмов — представителей молодого поколения сыграли Ника Здорик и Андрей Лаптев.