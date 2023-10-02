Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Коняева

«Конечно, очень-очень жаль. Огромная потеря для театра прежде всего, не только для Малого, но и вообще для российского театра. Это великолепнейший актер был, очень жалко, что мало снимался, очень жалко. Я имел счастье работать с ним вместе в фильме "Слушать в отсеках", и мы с ним очень подружились. Мне очень жаль, что не стало этого великолепного человека, с прекрасным чувством юмора, добрейшей души просто. Мои соболезнования родственникам», — сказал он.