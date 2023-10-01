Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Российский актер Александр Липов скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Орловского драматического театра «Русский стиль» им. М.М.Бахтина в социальной сети «ВКонтакте».
«Уроженец Орла, потомственный интеллигент, приверженец и пропагандист великих духовных и просветительских традиций Орловщины, Александр Липов пользовался огромным успехом у зрителя. Его харизма привлекала множество зрителей», — говорится в публикации.
Отмечается, что Липов умер 29 сентября, причина смерти не уточняется.
Прощание с артистом состоится 1 октября в Орле.
Александр Липов известен ролями в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!», «Вариант Омега» и многих других.
Актер 35 лет работал на «Ленфильме», снялся в 50 фильмах, создавал моноспектакли в драмтеатре, а также читал классическую прозу на Ленинградском радио. Липова наградили знаком «Почетный кинематографист России».