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1 октября 2023, новость

Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Артист скончался в возрасте 82 лет
Александр Липов, фото: gazeta.ru

Российский актер Александр Липов скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице Орловского драматического театра «Русский стиль» им. М.М.Бахтина в социальной сети «ВКонтакте».

«Уроженец Орла, потомственный интеллигент, приверженец и пропагандист великих духовных и просветительских традиций Орловщины, Александр Липов пользовался огромным успехом у зрителя. Его харизма привлекала множество зрителей», — говорится в публикации.

Отмечается, что Липов умер 29 сентября, причина смерти не уточняется.

Прощание с артистом состоится 1 октября в Орле.

Александр Липов известен ролями в таких фильмах, как «Республика ШКИД», «Разрешите взлет!», «Вариант Омега» и многих других.

Актер 35 лет работал на «Ленфильме», снялся в 50 фильмах, создавал моноспектакли в драмтеатре, а также читал классическую прозу на Ленинградском радио. Липова наградили знаком «Почетный кинематографист России».

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