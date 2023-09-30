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30 сентября 2023, новость

Андрей Звягинцев снимет в Европе фильм про русского олигарха

Режиссер снимет в Европе фильм «Юпитер»
Андрей Звягинцев | Источник: Алексей Молчановский

Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, являющийся двукратным номинантом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за ленты «Левиафан» и «Нелюбовь», снимет в Европе картину про русского олигарха. Об этом сообщает Variety.

Съемки проекта под названием «Юпитер» запланированы на весну 2024 года и будут проходить во Франции и Испании. В нем будет показана история расплаты семьи российского олигарха, которая столкнется с суровой реальностью будущего. Сам кинематографист подчеркнул, что сюжет картины выйдет за рамки текущего политического контекста.

«Природа абсолютной власти — универсальная тема, и через эту призму мы можем смотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху», — заявил Звягинцев. Продюсеры фильма описали его как «безжалостное исследование власти и коррупции».

Об актерском составе предстоящей ленты не сообщается, однако известно, что Звягинцев вновь будет работать с оператором Михаилом Кричманом и художником-постановщиком Андреем Понкратовым. Отмечается, что это первая кинематографическая работа режиссера с 2021 года: тогда у него начались серьезные осложнения после перенесенного коронавируса. После выздоровления Звягинцев переехал в Париж.

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