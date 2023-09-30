Критики впервые похвалили фильм серии «Пила»

Кадр из фильма «Пила 10»

Десятый фильм серии ужасов «Пила» стал первым, который похвалили критики. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes (англ. «Гнилые помидоры») у фильма «Пила 10» рейтинг 84% после публикации 62 рецензий — это значит, что 84% рецензий были положительными.

Это самый высокий рейтинг среди десяти картин серии и первый, переваливший за 50% — после этого агрегатор дает фильму пометку «свежий» (фильмы, получившие 50% и менее положительных рецензий, снабжаются шильдиком «гнилой»).

Второй по популярности среди критиков фильм серии — первая «Пила» 2004 года с рейтингом 50%. Самый маленький рейтинг — у фильма «Пила 3D» 2010 года: 9%.

Действие предстоящего хоррора происходит между событиями «Пилы 1» и «Пилы 2». Отчаявшийся антагонист Джон Крамер отправляется в Мексику, чтобы принять участие в экспериментальной медицинской процедуре и получить чудодейственное лекарство от рака. Однако вскоре Пила понимает, что эта история была мошенничеством.