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30 сентября 2023, новость

Кристине Асмус сделали операцию

Актриса рассказала о перенесенном хирургическом вмешательстве
Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей сделали операцию на сломанной ноге.

По ее словам, процедура была проведена на левой стопе.

«Теперь там у меня титановая пластина и пять винтов», — написала артистка.

Она указала, что операция была непростой, но прошла успешно.

Также актриса призналась, что до сих пор в шоке, как она выдержала первые двое суток после хирургического вмешательства. По словам знаменитости, ее рвало 15 часов подряд, температура была под 40°C. Это шло «плюсом к отходняку после анестезии, адовой боли в ноге, отсутствию чувствительности, уколам в живот, невозможности заснуть даже на 20 минут и прочим послеоперационным прелестям», добавила она.

28 сентября Асмус сообщила, что сломала ногу во время съемок в Выборге. По словам актрисы, несмотря на полученную травму, она продолжила съемки и только после этого поехала в больницу.

Она также призналась, что решила не отменять ближайшие спектакли, несмотря на перелом, и играла «сексуальные сцены» в гипсе.

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