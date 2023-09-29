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29 сентября 2023, новость

Равшана Куркова рассказала о работе с токсичными режиссерами

Актриса заявила, что впадает в ступор в тяжелой обстановке на съемках
Равшана Куркова | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Равшана Куркова ответила на вопрос о работе с токсичными режиссерами. Своим опытом она поделилась в беседе с изданием Nuself.

«Мне повезло — с откровенно токсичными, агрессивными, неадекватными я не работала, и надеюсь избежать этого в будущем. Есть люди, которые могут находиться и нормально функционировать в тяжелой обстановке, но я к ним не отношусь, впадаю в ступор», — рассказала она.

По словам Курковой, она предпочитает экономить силы в подобных ситуациях.

«Если тратить колоссальное количество энергии на самозащиту и психологическое выживание, это обязательно скажется на результате труда, а я ценю время, силы и свой внутренний баланс», — сказала актриса.

Также Куркова рассказала о «скучной» жизни с двумя детьми. Звезда призналась, что хорошо высыпается с маленькими сыном и дочерью.

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