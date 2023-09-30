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30 сентября 2023, статьяКиноновости недели

Пересильд становится императрицей, а Ауг — «Пугачевой»: киноновости недели

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Прощай, Дамблдор!

Майкл Гэмбон в роли Дамблдора

28 сентября из жизни ушел Майкл Гэмбон — актер, знакомый зрителям всего мира по роли Альбуса Дамблдора из фэнтези-франшизы «Гарри Поттер». Семья британского артиста сообщила, что он умер в больнице после борьбы с пневмонией. Майклу Гэмбону было 82 года.

Не только Дамблдор: 12 отличных фильмов с Майклом Гэмбоном

Пересильд в роли императрицы

Вышел первый трейлер художественно-документального фильма «Императрицы». Одну из главных ролей в проекте сыграла Юлия Пересильд, перевоплотившаяся в Елизавету Петрову, дочь Петра I.

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Действие картины разворачивается в эпоху дворцовых переворотов в Российской империи, которые начались после смерти Петра. 39-летняя Пересильд призналась, что была рада принять участие в съемках фильма. Кстати, в проекте снялась и ее дочь Мария — ей досталась роль маленькой Елизаветы Петровны.

Премьера фильма «Императрицы» состоится 26 октября 2023 года.

Климова вернулась к роли Елагиной

Екатерина Климова приступила к съемкам седьмого сезона многосерийной военной драмы «По законам военного времени». 45-летняя актриса вновь появится в образе майора Елагиной.

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Действие сериала развернется осенью 1944 года в Литве. Елагиной вместе со старшиной Федоренко (Александр Панкратов-Черный) и давним другом Шиловым (Дмитрий Лавров) предстоит вести борьбу с партизанами, организовавшими на освобожденной территории вражеское подполье.

Премьера нового сезона «По законам военного времени» состоится в 2024 году.

Сын Домогарова снимает дебютный сериал, а Ауг играет «Пугачеву»

Павел Майков и Александр Домогаров-мл. на площадке сериала «Она такая классная»

Александр Домогаров-мл. приступил к съемкам многосерийного фильма «Она такая классная» — драмеди о юноше с аутизмом и его путешествии в Санкт-Петербург ради встречи с девушкой мечты. Отметим, что начать съемки планировалось еще летом, однако тогда Домогаров-мл. был вынужден отказаться от работы над проектом из-за ухудшения состояния здоровья его матери. 

В проекте снимаются Денис ПрытковЛев ЗулькарнаевВалерий Степанов, Павел МайковЕкатерина ФедуловаТатьяна ДогилеваИгорь Хрипунов и другие.

Актриса Юлия Ауг принимает участие в спектакле «Айсберг», в котором исполняет роль учительницы — фанатки Аллы Пугачевой, сошедшей с ума из-за эмиграции певицы. В результате героиня начинает считать себя Примадонной. Сама Ауг, проживающая за границей, призналась, что считает певицу величайшей артисткой, которую можно не любить за политическую позицию, но отрицать ее талантов все равно не стоит.

Звезды на кинопремьерах

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На этой неделе знаменитости прогулялись по красным дорожкам сразу двух крупных премьер: исторической драмы «1993» режиссера Александра Велединского и приключенческого байопика «Повелитель ветра» с Федором Бондарчуком в роли Федора Конюхова. К слову, знаменитый путешественник сам выбрал кандидатуру Бондарчука.

А вот исполнитель главной роли в фильме «1993» Евгений Цыганов на премьеру не пришел, вместо него на мероприятии блистала супруга, актриса Юлия Снигирь

Также на показах картин были замечены: Екатерина ВилковаАлександр РобакИгорь и Вадим ВерникиМарьяна СпивакСветлана Ходченкова, Анна МихалковаСергей ГармашКлим Шипенко и многие другие.

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