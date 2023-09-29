Шепелев с сыном, Жуков с дочкой: звезды на премьере сериала

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В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ сериала «Плакса». Созданием музыкальной драмы занимался певец и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, а главную роль сыграла его дочь Ника Жукова.

Артист вместе с женой, певицей Региной Бурд, и детьми одними из первых появился на красной дорожке. 47-летний Жуков подчеркнул социальную значимость проекта и посоветовал родителям смотреть его с детьми, которые часто в школе сталкиваются с буллингом. А Ника перед премьерой выступила на Старом Арбате, представив слушателям несколько композиций из сериала.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239726&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета «Плаксы» — школьница Маша (Ника Жукова), чья семья вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. Теперь девочке, которая училась в элитной гимназии на Рублевке, нужно привыкать к новым одноклассникам и порядкам в провинциальной школе.

Маша становится жертвой буллинга: одноклассницы психологически и физически издеваются над ней. Ожесточенная борьба начинается, когда главная героиня влюбляется в популярного парня в школе (Алексей Онежен). Соперницей Маши становится звезда и бунтарка Крис (Диана Енакаева). Справиться с трудностями главной героине помогают только музыка и группа, которую она создала со своими друзьями (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).