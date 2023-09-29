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29 сентября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Шепелев с сыном, Жуков с дочкой: звезды на премьере сериала

Российские знаменитости поддержали выход сериала «Плакса»
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Фото: предоставлены пресс-службой

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ сериала «Плакса». Созданием музыкальной драмы занимался певец и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, а главную роль сыграла его дочь Ника Жукова.

Артист вместе с женой, певицей Региной Бурд, и детьми одними из первых появился на красной дорожке. 47-летний Жуков подчеркнул социальную значимость проекта и посоветовал родителям смотреть его с детьми, которые часто в школе сталкиваются с буллингом. А Ника перед премьерой выступила на Старом Арбате, представив слушателям несколько композиций из сериала.

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В центре сюжета «Плаксы» — школьница Маша (Ника Жукова), чья семья вынуждена переехать из Москвы в Новоморск. Теперь девочке, которая училась в элитной гимназии на Рублевке, нужно привыкать к новым одноклассникам и порядкам в провинциальной школе.

Маша становится жертвой буллинга: одноклассницы психологически и физически издеваются над ней. Ожесточенная борьба начинается, когда главная героиня влюбляется в популярного парня в школе (Алексей Онежен). Соперницей Маши становится звезда и бунтарка Крис (Диана Енакаева). Справиться с трудностями главной героине помогают только музыка и группа, которую она создала со своими друзьями (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).

Светский показ сериала посетили Дмитрий Шепелев с сыном Платоном, Регина Тодоренко, Ирина Безрукова, Анна Цуканова-Котт, Виталия Корниенко, Маша Малиновская, Иван Кокорин, Александр Метелкин и многие другие.

Премьера первых серий состоялась 28 сентября в видеосервисе Wink, а в новом сезоне сериал покажет канал СТС.

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