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29 сентября 2023, новость

Съемки второго сезона «Дома Дракона» завершили вопреки забастовкам

Забастовка Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США не помешала съемкам второго сезона «Дома Дракона»
Кадр из сериала «Дом дракона»

Съемки второго сезона сериала «Дом Дракона» завершили вопреки забастовкам Гильдии киноактеров и Гильдии сценаристов США. Об этом пишет Variety.

Премьера нового сезона назначена на лето 2024 года. Забастовки не повлияли на производственный процесс шоу, поскольку сценарий уже был готов, а съемки сериала завершили в Великобритании.

События шоу «Дом Дракона» происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в «Игре престолов». Речь в нем идет о «Танце драконов» — гражданской войне, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Принцесса Рейнира Таргариен и принц Эйгон Таргариен вместе заявляют о своих правах на трон, что и приводит к конфликту.

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