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29 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры

Телеведущий появится в роли самого себя в продолжении многосерийной комедии «Против всех»
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18
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Фото: предоставлены пресс-службой

Дмитрий Борисов снялся во втором сезоне комедийного сериала «Против всех». Пока неизвестно, какая роль досталась 38-летнему ведущему «Первого канала». Но судя по кадрам, он сыграет самого себя — ведущего популярного ток-шоу, в котором, по всей видимости, будут принимать участие главные герои сериала. 

В центре сюжета — семья Занозиных, которым в новом сезоне придется столкнуться с предательствами и шантажом. Главные герои продолжат бороться за дом деда Захара (эту роль продолжает играть Николай Добрынин, хорошо знакомый зрителям по роли Митяя из «Сватов») с застройщиком современного жилого комплекса. Теперь противником семейства станет генеральская дочь Барбара (Александра Ребенок).

Она очень жестока и порой агрессивна. Девушка готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных и построить на его месте новый ЖК. Борьба будет идти не только из-за дома, но и из-за любви. Василиса (Александра Урсуляк) переживает исчезновение Германа (Сергей Лавыгин), а его брат-близнец Витек в это время пытается заполучить ее и занять рабочее место Германа.

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По словам Ребенок, ее героиня — важный персонаж в новом сезоне. Актриса не считает ее плохой или хорошей, ведь у девушки непростая судьба.

«Семья для нее — очень сложное понятие. Родители хотели мальчика, папа генерал, мамы нет. Но у нее есть потенциал, чтобы меняться, Барбара вообще очень интересный персонаж. Например, она эстет и гурман, любит экзотическую кухню. Не буду раскрывать меню, но благодаря этой роли я многие блюда попробовала впервые в жизни», — отметила Ребенок.

В многосерийной комедии также снимаются Тимофей Елецкий и Василина Юсковец.

Напомним, премьера первого сезона сериала «Против всех» состоялась в январе этого года. В основу сюжета легла реальная история о противостоянии владельца дома в ближнем Подмосковье и застройщика. Новые серии продолжения комедийного проекта появятся в онлайн-кинотеатре Start 16 октября.

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