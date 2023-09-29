Ведущий Борисов снялся в сериале со звездой «Сватов»: первые кадры

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Дмитрий Борисов снялся во втором сезоне комедийного сериала «Против всех». Пока неизвестно, какая роль досталась 38-летнему ведущему «Первого канала». Но судя по кадрам, он сыграет самого себя — ведущего популярного ток-шоу, в котором, по всей видимости, будут принимать участие главные герои сериала.

В центре сюжета — семья Занозиных, которым в новом сезоне придется столкнуться с предательствами и шантажом. Главные герои продолжат бороться за дом деда Захара (эту роль продолжает играть Николай Добрынин, хорошо знакомый зрителям по роли Митяя из «Сватов») с застройщиком современного жилого комплекса. Теперь противником семейства станет генеральская дочь Барбара (Александра Ребенок).

Она очень жестока и порой агрессивна. Девушка готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных и построить на его месте новый ЖК. Борьба будет идти не только из-за дома, но и из-за любви. Василиса (Александра Урсуляк) переживает исчезновение Германа (Сергей Лавыгин), а его брат-близнец Витек в это время пытается заполучить ее и занять рабочее место Германа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355021&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Ребенок, ее героиня — важный персонаж в новом сезоне. Актриса не считает ее плохой или хорошей, ведь у девушки непростая судьба.

«Семья для нее — очень сложное понятие. Родители хотели мальчика, папа генерал, мамы нет. Но у нее есть потенциал, чтобы меняться, Барбара вообще очень интересный персонаж. Например, она эстет и гурман, любит экзотическую кухню. Не буду раскрывать меню, но благодаря этой роли я многие блюда попробовала впервые в жизни», — отметила Ребенок.

В многосерийной комедии также снимаются Тимофей Елецкий и Василина Юсковец.