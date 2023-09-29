Звезда детского «Голоса» раскрыл минусы работы с Гагариной

Акмаль | Источник: PersonaStars

Певец и участник шоу «Голос. Уже не дети» Акмаль в интервью «СтарХиту» рассказал, что ему не нравится в работе с Полиной Гагариной.

«Мне важно чувствовать себя уверенно. Словом, делаю так, как считаю нужным. А это не очень нравится Полине и ее команде. Было бы здорово, если бы наставники относились к проекту не как к чему-то принудительному», — пожаловался Акмаль.

Он уточнил, что при работе над вторым своим выступлением в рамках конкурса просил Гагарину учесть его пожелания. 19-летний певец подчеркнул, что имеет некоторый опыт на сцене, поэтому ему важно, чтобы наставница учитывала его вкус и мнение. При этом музыкант отметил, что остался доволен работой Гагариной, которая лично приезжала, чтобы помочь своим подопечным подтянуть вокальные данные.

«Отлично, меня приятно удивило то, что она приезжает на репетиции, помогает детям. Правда, иногда мне казалось, что это показушная помощь, мол, я тут не просто так… Несмотря на то, что с Полиной Сергеевной мы определенно сработались, у нас с ней были разногласия по поводу второго номера», — рассказал Акмаль.