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29 сентября 2023, новость

Режиссер «Айты» высказался о запрете своего фильма

Степан Бурнашев заявил, что продолжит снимать кино в России и верить в людей
Степан Бурнашев | Источник: PersonaStars

Якутский режиссер Степан Бурнашев, автор фильма «Айта», высказался о запрете своей картины. Он поделился мыслями в публикации в своем Telegram-канале.

Отзыв прокатного удостоверения Министерством культуры России Бурнашев назвал грустным и абсурдным. Он также подчеркнул, что в «Айте» нет отрицательных персонажей, в том числе и отец Айты, жаждущий отомстить за дочь.

«Я не оправдываю его действия, а наоборот, осуждаю. Нельзя отдаваться ярости, предпринимать какие-либо действия в порыве. Нужно думать и говорить», — заявил постановщик.

Он добавил, что продолжит снимать кино в России и верить в людей. «Все произошедшее не означает, что теперь я буду плакать в подушку и перестану снимать фильмы. В жизни бывают более значимые трагедии и потери. Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране», — пообещал Бурнашев.

Ранее стало известно, что Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Айта». Отмечается, что ранее по требованию Роскомнадзора отечественные онлайн-кинотеатры удалили картину Бурнашева.

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