В состав жюри кинофестиваля «Маяк» вошли Козловский, Толстунов и Чиповская

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Продюсер Игорь Толстунов («Подмосковные вечера», «Ворошиловский стрелок», «Сердце пармы») стал председателем жюри кинофестиваля «Маяк». В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский, сообщили ТАСС организаторы.
Кинофестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.
«Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в следующих номинациях: “Гран-при кинофестиваля — Лучший фильм”, “Лучшая работа режиссера”, “Лучший сценарий”, “Лучшая работа оператора”, “Лучшая женская роль”, “Лучшая мужская роль”, “Лучший дебют”», — говорится в сообщении.
В конкурсную программу вошли 10 картин.