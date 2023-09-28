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28 сентября 2023, новость

В состав жюри кинофестиваля «Маяк» вошли Козловский, Толстунов и Чиповская

Фестиваль «Маяк» пройдет в Геленджике в начале октября
Данила Козловский | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Продюсер Игорь Толстунов («Подмосковные вечера», «Ворошиловский стрелок», «Сердце пармы») стал председателем жюри кинофестиваля «Маяк». В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский, сообщили ТАСС организаторы.

Кинофестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.

«Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в следующих номинациях: “Гран-при кинофестиваля — Лучший фильм”, “Лучшая работа режиссера”, “Лучший сценарий”, “Лучшая работа оператора”, “Лучшая женская роль”, “Лучшая мужская роль”, “Лучший дебют”», — говорится в сообщении.

В конкурсную программу вошли 10 картин. 

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