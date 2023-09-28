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28 сентября 2023, новость

Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой

Актриса принимает участие в спектакле «Айсберг», премьера которого состоится в Каннах
Юлия Ауг

Актриса Юлия Ауг играет учительницу, которая сошла с ума из-за эмиграции Аллы Пугачевой и возомнила себя Примадонной. Об этом пишет «СтарХит».

«История о простой учительнице, которая всю жизнь боготворила Аллу Борисовну: слушала ее песни, пыталась быть похожей на нее внешне и даже отправилась на конкурс "Голос", чтобы исполнить хит звезды. А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку», — рассказала Ауг.

Премьера пьесы Михаила Дурненкова «Айсберг» состоится в Каннах. По сюжету умалишенную женщину положат в психбольницу, чтобы избавить ее от навязчивой идеи.

Сама Ауг призналась, что надеется увидеть Пугачеву в Каннах на премьере спектакля. Она призналась, что считает певицу величайшей артисткой, которую можно не любить за политическую позицию, но отрицать ее талантов все равно не стоит.

«Это код, который вшит в наши ДНК. Что бы сейчас ни происходило, как бы ни работали с образом певицы, именем — ее невозможно вычленить из ДНК большинства россиян», — резюмировала Ауг.

Напомним, покинувшая Россию из-за своих взглядов на спецоперацию России на Украине Юлия Ауг сейчас проживает в Эстонии, где работает в театре.

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