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28 сентября 2023, новость

Назван возможный гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей

В октябре актриса выступит со спектаклем «Мой внук Вениамин» в Германии, а в ноябре — в Швейцарии
Лия Ахеджакова | Источник: PersonaStars

Стал известен гонорар 85-летней народной артистки России Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, согласно стоимости билетов и количеству зрителей, за одно выступление актриса может зарабатывать по полмиллиона рублей. Ахеджакова выступает со спектаклем «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Недавно артистка представила постановку в Армении и Грузии. Средняя цена билета составляла 5,4 тысячи рублей.

В октябре актриса выступит в Германии — самый дешевый билет на спектакль стоит 6 тысяч рублей, а места в партере обойдутся в 10-13 тысяч. В ноябре Ахеджакова планирует сыграть в постановке уже в Швейцарии.

Отмечается, что во время гастрольного тура по Европе артистка перестала брать со сцены подарки зрителей. Ранее в немецком городе Бремен актриса вместе с букетами цветов взяла в руки флаг Украины, что вызвало возмущение общественности. Сама Ахеджакова тогда заявила, что не заметила, как «провокатор» вручил ей украинский флаг.

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