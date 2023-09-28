Назван возможный гонорар Ахеджаковой за участие в спектакле за границей

Лия Ахеджакова | Источник: PersonaStars

Стал известен гонорар 85-летней народной артистки России Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, согласно стоимости билетов и количеству зрителей, за одно выступление актриса может зарабатывать по полмиллиона рублей. Ахеджакова выступает со спектаклем «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Недавно артистка представила постановку в Армении и Грузии. Средняя цена билета составляла 5,4 тысячи рублей.

В октябре актриса выступит в Германии — самый дешевый билет на спектакль стоит 6 тысяч рублей, а места в партере обойдутся в 10-13 тысяч. В ноябре Ахеджакова планирует сыграть в постановке уже в Швейцарии.