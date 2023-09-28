Бондарчук рассказал о реакции Конюхова на его игру в «Повелителе ветра»

Актер и режиссер Федор Бондарчук, который сыграл Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра», рассказал о реакции путешественника на его роль в картине. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Получил от него SMS. "Дорогой мой друг и товарищ по православной вере Федор Сергеевич. Сегодня мы семьей, я, Ирина и Николай, побывали у вас в "Водороде" и посмотрели фильм "Повелитель ветра". Ты молодец. Красиво, талантливо, патриотично показал мой образ"», — процитировал Конюхова Бондарчук.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355005&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссер уточнил, что сам не поехал на смотр фильма, так как не хотел лично слышать критику известного путешественника. Однако Конюхов похвалил артиста и его команду за труды и работу над фильмом.

Путешественник заверил, что ему и его семье понравилась картина: все остались в приподнятом настроении после просмотра.

Ранее Бондарчук с женой Паулиной Андреевой представили фильм на светской премьере в Москве — смотрите репортаж ниже.