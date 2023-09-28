Долиной заплатили 1,6 млн рублей за 45-минутное выступление

Лариса Долина

Казанское Управление культуры заплатило певице Ларисе Долиной 1,6 млн рублей за выступление на литературно-музыкальном фестивале «Аксенов-фест», который проходил с 20 по 22 сентября. Об этом сообщает «Реальное время».

По данным издания, длительность концерта составила 45 минут, за это время артистка исполнила 12 песен. Денежные средства на участие Долиной в мероприятии выделили из городской казны.

Ранее стало известно, что Лариса Долина примет участие в новом музыкальном шоу «Перепой звезду!», в котором обычные люди — продавцы, учителя, стоматологи, парикмахеры, слесари, маляры и другие — будут соревноваться в вокальном мастерстве с популярными артистами.