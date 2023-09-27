Звезда шоу «Шесть кадров» рассказала о жизни во Франции

Ирина Медведева | Источник: Legion-Media.ru

Ирина Медведева дала интервью изданию «Леди Mail.ru», в котором рассказала, как живет на две страны. 41-летняя актриса призналась, что раньше ей было проще, ведь дорога занимала всего четыре часа. В Москву она приезжала вместе с сыном, с которым сидела ее мама, пока Медведева работала.

Однако после 2020 года стало сложнее — на это повлияли коронавирус, а затем и санкции. Теперь добираться из Парижа в Москву приходится примерно сутки, да и билеты стали очень дорогими.

«Прилетать на неделю раз в месяц, как раньше, слишком накладно. Плюс — у меня маленькие дети. <…> Приходится договариваться с няней, чтобы я могла улететь только с дочкой. А с ней в Москве, в свою очередь, сидит моя мама, которой нужно организовать переезд из Беларуси. В общем, все это непросто. Но по-другому никак — вариант сидеть дома и не работать для меня неприемлем», — рассказывает актриса.

Она добавила, что строить актерскую карьеру во Франции не хочет, так как у нее другие взгляды на многие вещи. Поэтому Медведева пока планирует приезжать в Россию на работу. Актриса признается, что супругу тяжело отпускать ее на долгое время, но ему приходится уступать жене, так как она не может остаться без любимой работы.