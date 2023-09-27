Звезда шоу «Шесть кадров» рассказала о жизни во Франции

Ирина Медведева дала интервью изданию «Леди Mail.ru», в котором рассказала, как живет на две страны. 41-летняя актриса призналась, что раньше ей было проще, ведь дорога занимала всего четыре часа. В Москву она приезжала вместе с сыном, с которым сидела ее мама, пока Медведева работала.
Однако после 2020 года стало сложнее — на это повлияли коронавирус, а затем и санкции. Теперь добираться из Парижа в Москву приходится примерно сутки, да и билеты стали очень дорогими.
«Прилетать на неделю раз в месяц, как раньше, слишком накладно. Плюс — у меня маленькие дети. <…> Приходится договариваться с няней, чтобы я могла улететь только с дочкой. А с ней в Москве, в свою очередь, сидит моя мама, которой нужно организовать переезд из Беларуси. В общем, все это непросто. Но по-другому никак — вариант сидеть дома и не работать для меня неприемлем», — рассказывает актриса.
Она добавила, что строить актерскую карьеру во Франции не хочет, так как у нее другие взгляды на многие вещи. Поэтому Медведева пока планирует приезжать в Россию на работу. Актриса признается, что супругу тяжело отпускать ее на долгое время, но ему приходится уступать жене, так как она не может остаться без любимой работы.
Напомним, Ирина Медведева прославилась благодаря скетч-шоу «Шесть кадров», которое выходило в эфир с 2006 по 2014 годы. Актриса была замужем за певцом Русланом Алехно, а после расставания с ним вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше, от которого родила сына и дочь.