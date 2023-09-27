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27 сентября 2023, новость

Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

Никита Пресняков увлекся скалолазанием и катанием на мотоцикле
Никита Пресняков | Источник: PersonaStars

По информации издания kp.ru, Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой, проживающий в США, испытывает ностальгию по выступлениям на сцене. Вместе со своей женой Аленой Красновой он переехал в США более года назад.

В феврале 2023 года стало известно, что он взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Однако, несмотря на то, что у Преснякова была своя музыкальная группа в Москве, ему сейчас не удается развивать собственные проекты, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Пресняков создаст саундтрек к российскому фильму «Триггер», продолжению драмы с Максимом Матвеевым в главной роли, для двух сезонов которой он уже писал музыку.

В настоящее время, как сообщил певец, он увлекся скалолазанием и успешно обучается у профессионалов. Он также занимается катанием на мотоциклах эндуро.

Ранее Никита Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США и заявил о своем желании вернуться на родину, несмотря на некоторую неприязнь со стороны россиян. Он отметил, что имеет «иммунитет» к негативу, с которым он сталкивался с самого детства в своей знаменитой семье.

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