Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

Никита Пресняков | Источник: PersonaStars

По информации издания kp.ru, Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой, проживающий в США, испытывает ностальгию по выступлениям на сцене. Вместе со своей женой Аленой Красновой он переехал в США более года назад.

В феврале 2023 года стало известно, что он взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Однако, несмотря на то, что у Преснякова была своя музыкальная группа в Москве, ему сейчас не удается развивать собственные проекты, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Пресняков создаст саундтрек к российскому фильму «Триггер», продолжению драмы с Максимом Матвеевым в главной роли, для двух сезонов которой он уже писал музыку.

В настоящее время, как сообщил певец, он увлекся скалолазанием и успешно обучается у профессионалов. Он также занимается катанием на мотоциклах эндуро.