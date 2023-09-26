Мартин Скорсезе высказался об опасности фильмов по комиксам

Мартин Скорсезе | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал об опасности фильмов по комиксам. Его цитирует журнал GQ.

По мнению Скорсезе, кинокомиксы являются угрозой для нескольких поколений зрителей. «Опасность заключается в том, что они делают с нашей культурой. Потому что сейчас появятся целые поколения, которые будут воспринимать эти фильмы как то, чем кино является на самом деле», — сказал кинематографист.

Он также подчеркнул, что необходимо спасти кинематограф, так как некоторые зрители уже воспринимают его в таком ключе. «Они уже так думают. А это значит, что мы должны сопротивляться сильнее. И это должно идти с начального уровня, это должно идти от самих создателей фильмов», — добавил Скорсезе.