«Я хочу вернуться на "Первый канал"»: Милохин обратился к Эрнсту

Даня Милохин | Источник: PersonaStars

Даня Милохин появился в новом выпуске онлайн-шоу «Мадонна Мур». В беседе с ведущей 21-летний блогер рассказал, что сожалеет о своем скандальном уходе с «Первого канала» осенью прошлого года. Милохин попросил прощения у директора канала Константина Эрнста и признался, что хотел бы вернуться.

«Я хочу на "Первый канал". Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — заявил тиктокер.

Он также пояснил, что неожиданно покинул «Ледниковый период», потому что понимал, что перегорел. Милохин не хотел никому говорить о своем решении, потому что боялся, что его отговорят от этой затеи. Поэтому молодой человек днем отрепетировал свой номер с партнершей Евгенией Медведевой, а вечером покинул страну, никому ничего не сказав.

«После этого я лишился всех рекламных контрактов. Компании решили, как будто я ненадежный человек. На самом деле по моим поступкам так и можно подумать», — объяснил блогер.

Милохин также заявил, что благодаря «Ледниковому периоду» многому научился — например, дисциплине.