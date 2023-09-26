Гузеева, Подольская, Цой на съемках нового музыкального шоу

На «Первом канале» к премьере готовится новое музыкальное шоу «Перепой звезду!», в котором обычные люди — продавцы, учителя, стоматологи, парикмахеры, слесари, маляры и другие — будут соревноваться в вокальном мастерстве с популярными артистами.
С непрофессиональными исполнителями решили сразиться более 60 звезд отечественной эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерия, Олег Газманов, Владимир Пресняков-мл., Любовь Успенская, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Юлия Савичева, Люся Чеботина, Нонна Гришаева и многие другие.
Членами жюри шоу стали Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Денис Казанский и Петр Дранга. Лариса Гузеева считает, что проект — это отличная возможность заявить о себе талантливым людям.
«Шоу “Перепой звезду!” дарит людям тот шанс, что однажды не выпал. И вот они уже на сцене и могут перепеть звезду! А у некоторых даже выходит. Это очень круто!» — заявила ведущая программы «Давай поженимся!».
Надежда Михалкова, в свою очередь, отметила, что это шоу поможет людям, у которых есть потенциал, поверить в себя и свои силы и в то, что они тоже смогут оказаться на большой сцене.
Ведущими проекта стали Аля Кокушкина и Антон Лаврентьев.
По правилам шоу, участник из народа начинает исполнять первый куплет, затем во втором к нему присоединяется артист, а в финале они поют дуэтом. Интересно, что до выступления ни звезды, ни участники не видят друг друга, поэтому для непрофессионала появление той или иной звезды на сцене будет сюрпризом.
Первый выпуск шоу «Перепой звезду!» выйдет 8 октября в 19.00 на «Первом канале».