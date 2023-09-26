Гузеева, Подольская, Цой на съемках нового музыкального шоу

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На «Первом канале» к премьере готовится новое музыкальное шоу «Перепой звезду!», в котором обычные люди — продавцы, учителя, стоматологи, парикмахеры, слесари, маляры и другие — будут соревноваться в вокальном мастерстве с популярными артистами.

Членами жюри шоу стали Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Денис Казанский и Петр Дранга. Лариса Гузеева считает, что проект — это отличная возможность заявить о себе талантливым людям.

«Шоу “Перепой звезду!” дарит людям тот шанс, что однажды не выпал. И вот они уже на сцене и могут перепеть звезду! А у некоторых даже выходит. Это очень круто!» — заявила ведущая программы «Давай поженимся!».

Надежда Михалкова, в свою очередь, отметила, что это шоу поможет людям, у которых есть потенциал, поверить в себя и свои силы и в то, что они тоже смогут оказаться на большой сцене.

Ведущими проекта стали Аля Кокушкина и Антон Лаврентьев.

По правилам шоу, участник из народа начинает исполнять первый куплет, затем во втором к нему присоединяется артист, а в финале они поют дуэтом. Интересно, что до выступления ни звезды, ни участники не видят друг друга, поэтому для непрофессионала появление той или иной звезды на сцене будет сюрпризом.