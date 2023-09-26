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26 сентября 2023, новость

Даня Милохин обратился к русскому народу

Блогер признался, что не понимает причин ненависти к себе
Даня Милохин

Блогер Даня Милохин признался, что не понимает причины негативной реакции россиян на его приезд в страну. Об этом тиктокер заявил в интервью Мадонне Мур.

«Я хочу обратиться к народу русскому, который меня ненавидит, и я не понимаю почему. Я родился в России, я жил в России. Это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Может, как-то обсудим?» — сказал Милохин.

По словам блогера, он не держит зла на тех, кто высказывался против его приезда. При этом Милохин посоветовал расслабиться тем, кто увидел в его возвращении в Россию угрозу.

«Я же не от лица Америки приехал вас травить. Я приехал снимать тиктоки, участвовать в шоу, любить Юлю (Юлию Гаврилину. — Ред.) и жить жизнь», — подчеркнул он.

Милохин прилетал в Москву 8 сентября 2023-го после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в ОАЭ.

23 сентября приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев пожаловался на «репрессии» со стороны властей Анапы. Он опубликовал видеообращение, в котором признался, что администрация города потребовала снести два дома, принадлежащие Тюленеву и его родителям. Власти города также закрыли магазин семьи, который был единственным источником их дохода.

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