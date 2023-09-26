Ян Гэ пришла на немецкий «Голос» и скрыла 16 лет жизни в Москве

Ян Гэ

Российская актриса, певица и режиссер китайского происхождения Ян Гэ приняла участие в слепых прослушиваниях программы «Голос» в Германии и в разговоре с жюри скрыла тот факт, что 16 лет прожила в Москве. Об этом сообщает StarHit.

35-летняя артистка выступила на сцене шоу The Voice of Germany 2023. Братья Каулитц из Tokio Hotel, певица Шэрин Дэвид и британский музыкант Ронан Китинг, входящие в состав жюри, повернулись к исполнительнице после слепого прослушивания.

В разговоре с наставниками Ян Гэ упомянула, что приехала в Германию из Китая, чтобы прославить культуру родной страны, но не стала затрагивать тему своего 16-летнего проживания в столице России.

После окончания школы в Китае Ян Гэ переехала в Россию и поступила в Тульский университет, где училась на переводчика. В 2012 году артистка окончила ВГИК и начала работать в театре «Гоголь-центр» у режиссера Кирилла Серебренникова.

В фильмографии Ян Гэ — 26 российских картин, в числе которых — «Матильда», «Экипаж», «Притяжение» и «Тобол». Ее дебютом в режиссерской карьере стал фильм «Ню», который был представлен в конкурсной программе 40-го Московского международного кинофестиваля и получил специальный приз «Серебряный Георгий». С 2020 года Ян Гэ проживает в Германии.