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26 сентября 2023, новость

Жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессирующей болезни актера

Эмма Хеминг назвала состояние звезды «Крепкого орешка» тяжелым
Брюс Уиллис | Источник: Legion-Media.ru

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о прогрессирующей деменции мужа. Ее интервью для журналистки Ходе Котб цитирует Daily Mail.

45-летняя супруга артиста рассказала о том, что 68-летний Уиллис страдает от лобно-височной деменции, приводящей к постепенной потере когнитивных способностей. Она назвала состояние звезды «Крепкого орешка» тяжелым.

«Я узнала, как это тяжело — деменция. Семье тоже тяжело. Брюсу, мне, девочкам — одинаково. Правы те, кто говорят, что деменция — это семейное заболевание», — заявила Хеминг, говоря о своих дочерях от Уиллиса, 11-летней Мейбл и восьмилетней Эвелин.

Журналистка спросила, понимает ли актер происходящее или хотя бы часть его. В ответ на это Хеминг предположила, что Уиллис может быть оторван от реальности.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. А в феврале 2023 года стало известно о точном диагнозе актера — лобно-височной деменции. Бороться с заболеванием звезде «Крепкого орешка» помогает его семья — супруга Эмма Хемминг и их общие дети Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса и его дети от предыдущего брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула.

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