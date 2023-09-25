Наверх
25 сентября 2023, новость

Недавно женившийся Петров пришел в шоу Воли

Павел Воля поделился с гостем секретами счастливой семейной жизни
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Александр Петров стал участником нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ.

Конечно, одной из главных тем беседы Павла Воли и его коллеги Ильи Соболева с 34-летним актером стала его внезапная женитьба: ведущие поделились с гостем своими собственными секретами счастливой семейной жизни. Кроме того, комики проверили, готов ли Петров к совместной жизни с супругой: Соболев спросил у актера, разрешит ли он своей жене Виктории есть в постели скумбрию, на что тот ответил утвердительно.

Петров, в свою очередь, рассказал о трудных съемках постельных сцен. «Очень это тяжело. Вокруг вот примерно столько же людей. Только они не просто сидят, а вокруг тебя бегают, что-то еще поправляют», — пожаловался актер.

В финале программы Петров вместе с группой Ocean Jet исполнили отрывок из драматического шоу «Планета Максимус».

Напомним, в середине сентября Александр Петров удивил новостью о своей женитьбе на 22-летней девушке по имени Виктория. До этого на протяжении четырех лет он встречался с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках картины «Стрельцов».

Как позже сообщали СМИ, для Милославской женитьба Петрова, как и для многих, стала неожиданностью: о расставании с возлюбленным и своем новом статусе она узнала всего за несколько минут до публикации поста с фотографиями из ЗАГСа.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Илья Соболев
Александр Петров
Асмус сменила цвет волос для роли и подшутила над Петровым
Шоу Воли
Павел Воля
Милославская, Зудина с дочкой и другие на премьере «Лады Голд»
Бывшая возлюбленная Петрова пошутила о его свадьбе
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
Утяшева и Воля снимаются вместе в Самарканде: первые фото
Александр Петров женился
Светлаков в образе из «Наша Russia» высказался о «Шоу Воли»
Новый фильм Полански с Петровым получил разгромные оценки
Павел Воля рассказал об обмороках на съемках «Выжить в Дубае»
Серябкина объяснила, почему отказывалась от съемок в реалити-шоу
На кинофестивале в Венеции покажут фильм с Александром Петровым
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Воля появится в кулинарном шоу своей жены
Воля заявил, что Дава «огребет по полной программе» из-за флирта с Утяшевой
Гагарина рассказала в шоу Воли о критике в детстве из-за лишнего веса
Утяшева с Волей, Хилькевич с дочками: звезды на премьере шоу «Выжить в Дубае»
Собчак назвала неуместным «Шоу Воли»
Появились первые фото со съемок реалити-шоу с Волей и Утяшевой
Ивлев призвал не винить Высоцкую в кулинарных провалах
Павел Воля станет участником кулинарного шоу своей жены
Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой
Воля назвал сцену Comedy Club «самой тяжелой и самой сложной»
Павел Воля заявил, что Юдашкин «благословил» Comedy Club
Павел Воля ответил на сравнения своего шоу с «Вечерним Ургантом»
Светлаков предсказал возвращение «Вечернего Урганта» в эфир
Актер «Гостьи из будущего» оценил первый трейлер ремейка фильма
Петров снялся в образе злодея в новом фильме про Алису Селезневу: первые фото
Стало известно, когда выйдет «Лед 3» с Александром Петровым
Павел Воля пошутил об уехавших звездах российского шоу-бизнеса
Павел Воля запускает собственное вечернее шоу
Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой
Павел Воля будет вести новое реалити-шоу вместе с женой
Для спектакля с Александром Петровым на сцене театра установят ванну
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Анастасия Резник — о съемках с Петровым, уходе из КВН и образе «девочки с губами»
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Александр Петров представил новый фильм со своим участием
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Павел Воля попал в Книгу рекордов России со своим стендапом
Клава Кока стала ведущей новогоднего Comedy Club
Петров, Козловский и Бурунов сыграли Труса, Балбеса и Бывалого
Александр Петров снимается в откровенной драме: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
У фильма «Лед» с Александром Петровым появится третья часть
Премьеру фильма «Декабрь» Клима Шипенко перенесли на неопределенный срок
В одном кадре: актерские дуэты, о которых мы и не мечтали
Александр Петров заявил, что сделал паузу в кинокарьере
Александр Петров рассказал о конкуренции с Козловским на съемках
Раскрыты гонорары Нагиева и Прилучного за съемочный день
Названа дата премьеры фильма Полански с Александром Петровым
Новые трейлеры
Теория больших денег
Тизер
Цербер
Тизер
Фарго
Тизер (5 сезон, англ.)
Безбашенная
Трейлер
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь