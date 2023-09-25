Недавно женившийся Петров пришел в шоу Воли

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Александр Петров стал участником нового выпуска «Шоу Воли» на ТНТ.

Конечно, одной из главных тем беседы Павла Воли и его коллеги Ильи Соболева с 34-летним актером стала его внезапная женитьба: ведущие поделились с гостем своими собственными секретами счастливой семейной жизни. Кроме того, комики проверили, готов ли Петров к совместной жизни с супругой: Соболев спросил у актера, разрешит ли он своей жене Виктории есть в постели скумбрию, на что тот ответил утвердительно.

Петров, в свою очередь, рассказал о трудных съемках постельных сцен. «Очень это тяжело. Вокруг вот примерно столько же людей. Только они не просто сидят, а вокруг тебя бегают, что-то еще поправляют», — пожаловался актер.

В финале программы Петров вместе с группой Ocean Jet исполнили отрывок из драматического шоу «Планета Максимус».

Напомним, в середине сентября Александр Петров удивил новостью о своей женитьбе на 22-летней девушке по имени Виктория. До этого на протяжении четырех лет он встречался с коллегой Стасей Милославской, с которой познакомился на съемках картины «Стрельцов».