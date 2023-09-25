Том Хэнкс готов чистить унитазы ради полета в космос

Том Хэнкс | Источник: Legion-Media.ru

Актер Том Хэнкс признался, что готов на любую работу, которая позволит ему занять место в следующей миссии на Луну. Его слова передает Fox News.

«Я хотел бы быть тем, кто будет разносить еду или рассказывать анекдоты при полете на Луну <...> Я буду складывать одежду или снаряжение, чистить туалет...» — пошутил 67-летний звезда «Форреста Гампа».

По словам актера, он без стеснения готов приниматься за любое дело, если ему разрешат полететь в космос. Хэнкс добавил, что если его все-таки возьмут, то остальные члены команды смогут заняться более полезными делами на Луне.

В начале июля Хэнкс вспомнил об изнурительных съемках «Форреста Гампа», которые проходили 37 лет назад.

«Помните, как Форрест бежал через всю страну? Так вот, в те времена был только один способ снять эти сцены: нужно было прилететь в это чертово место, надеть костюм, бежать полтора часа, чтобы потом вернуться, сесть в самолет и полететь, скажем, в Нью-Гэмпшир. Наконец, сделать все заново», — признался актер.