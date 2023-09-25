50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в купальнике

Юлия Высоцкая поделилась роликом, на котором она запечатлена в черном бикини. Образ 50-летней актрисы дополнили белая рубашка и солнцезащитные очки. Также в одной руке ведущая шоу «Едим дома» держала бокал, а в другой — телефон.
«Кому нужна пятница, когда есть четверг», — написала актриса на английском.
Поклонники звезды пришли в восторге от ее форм и отметили, что она очень молодо выглядит. Один из комментаторов назвал ее «вечной девочкой».
Высоцкая признавалась, что она тщательно следит за своей фигурой: не ест вредную еду, устраивает разгрузочные дни, также она занимается спортом — плавает и бегает.
Ранее Юлия Высоцкая рассказала, что восхитила мужа, режиссера Андрея Кончаловского, приготовленным ею десертом.