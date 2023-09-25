50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в купальнике

Юлия Высоцкая поделилась роликом, на котором она запечатлена в черном бикини. Образ 50-летней актрисы дополнили белая рубашка и солнцезащитные очки. Также в одной руке ведущая шоу «Едим дома» держала бокал, а в другой — телефон.

«Кому нужна пятница, когда есть четверг», — написала актриса на английском.

<div id="vk_post_-48064554_29328"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_29328", -48064554, 29328, 'BBQJLk-qmxRkXjWJF7kx0ffnwZY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники звезды пришли в восторге от ее форм и отметили, что она очень молодо выглядит. Один из комментаторов назвал ее «вечной девочкой».

Высоцкая признавалась, что она тщательно следит за своей фигурой: не ест вредную еду, устраивает разгрузочные дни, также она занимается спортом — плавает и бегает.