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25 сентября 2023, новость

50-летняя Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в купальнике

Поклонники отметили, что актриса — «вечная девочка»

Юлия Высоцкая поделилась роликом, на котором она запечатлена в черном бикини. Образ 50-летней актрисы дополнили белая рубашка и солнцезащитные очки. Также в одной руке ведущая шоу «Едим дома» держала бокал, а в другой — телефон.

«Кому нужна пятница, когда есть четверг», — написала актриса на английском.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники звезды пришли в восторге от ее форм и отметили, что она очень молодо выглядит. Один из комментаторов назвал ее «вечной девочкой».

Высоцкая признавалась, что она тщательно следит за своей фигурой: не ест вредную еду, устраивает разгрузочные дни, также она занимается спортом — плавает и бегает.

Ранее Юлия Высоцкая рассказала, что восхитила мужа, режиссера Андрея Кончаловского, приготовленным ею десертом.

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