Звезда «Универа» Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой

Мария Кожевникова

Мария Кожевникова поделилась с поклонниками радостной новостью — она в четвертый раз стала мамой. Звезда ситкома «Универ» опубликовала в соцсетях фото маленькой ручки ребенка.

«Четыре раза мама! Добро пожаловать! Любовь и благодарность!» — подписала снимок 38-летня актриса.

Она не стала сообщать пол малыша. Однако многие поклонники решили, что у нее родился четвертый сын, так как бирка на руке ребенка была голубого цвета. Со своим супругом Евгением Васильевым Кожевникова воспитывает троих детей — Ивана, Максима и Василия.