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25 сентября 2023, новость

Звезда «Универа» Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой

Актриса пока не сообщает пол малыша, но поклонники предполагают, что это снова мальчик
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова поделилась с поклонниками радостной новостью — она в четвертый раз стала мамой. Звезда ситкома «Универ» опубликовала в соцсетях фото маленькой ручки ребенка.

«Четыре раза мама! Добро пожаловать! Любовь и благодарность!» — подписала снимок 38-летня актриса.

Она не стала сообщать пол малыша. Однако многие поклонники решили, что у нее родился четвертый сын, так как бирка на руке ребенка была голубого цвета. Со своим супругом Евгением Васильевым Кожевникова воспитывает троих детей — Ивана, Максима и Василия.

Напомним, Мария Кожевникова прославилась в 2008 году после выхода сериала «Универ», в котором она сыграла красотку Аллу Гришко, студентку психологического факультета, мечтающую успешно выйти замуж. Также актриса появлялась в военных драмах «Батальонъ» и «Собибор».

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