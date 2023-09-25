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25 сентября 2023, новость

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье бабушки после инсульта

85-летняя актриса была госпитализирована в июле
Лидия Федосеева-Шукшина | Источник: PersonaStars

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко призналась, что перенесшая инсульт 85-летняя актриса сейчас находится дома у своей дочери Ольги. Слова Трегубенко передает The Voice.

Внучка вместе со своей матерью актрисой Марией Шукшиной поддерживают связь с родственницей по телефону. Женщина добавила, что ее бабушка умеет пользоваться смартфоном, однако артистка редко отвечает на сообщения.

«Стараюсь созваниваться, по крайней мере, пару раз в месяц», — заявила Трегубенко.

Актриса Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. Первым ее супругом стал актер Вячеслав Воронин, а вторым — писатель Василий Шукшин, от которого артистка родила двух дочерей — Марию и Ольгу. Потом Федосеева-Шукшина выходила замуж за режиссера Михаила Аграновича, художника Марека Межеевского и музыкального продюсера Бари Алибасова.

В начале июля сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после госпитализации с инсультом. После того, как звезда попала в больницу, у нее развилась сердечная недостаточность, однако позже состояние улучшилось, и ее перевели из реанимации.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная» и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

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