Наверх
25 сентября 2023, новость

Влад Топалов расплакался после поражения на телешоу

Муж Регины Тодоренко посетовал, что его подставили другие участники проекта «Новые звезды в Африке»
Влад Топалов | Источник: Legion-Media.ru

В рамках шоу «Новые звезды в Африке» певец Влад Топалов проиграл испытание на вылет актрисе Юлии Топольницкой и не сдержал слез из-за поражения.

«Я заплакал. Стресс, который накопился за это время, он таким образом вышел. Юлька рыдает, и у меня подкатили слезы. Я рад за Юлю и в то же время дикая обида за себя», — пожаловался Топалов.

При этом муж Регины Тодоренко посетовал, что его подставили другие участники телешоу, так как он не ожидал, что окажется номинантом на вылет. Он пообещал выяснить, кто за этим стоит, если вернется в проект.

В финальном испытании Топалов и Топольницкая должны были построить башню при помощи приспособления, напоминающего вилку. При этом звездам нужно было ходить по тонкому бруску. Первой с испытанием справилась актриса, поэтому Топалову пришлось отправиться домой.

17 сентября стартовал новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», в котором принимают участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук. Также к ним присоединились Лина Джебисашвили и Прохор Шаляпин. Ведущие проекта — певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ольга Бузова
Регина Тодоренко
Певица Слава разрыдалась на съемках шоу «Мужское/Женское»
Прохор Шаляпин
Влад Топалов
Влад Топалов примет участие в новом сезоне шоу с Бузовой
Новые звезды в Африке
Михаил Галустян
Юлия Топольницкая
Елена Борщева
Оскар Кучера
«Мы в процессе»: Тодоренко отреагировала на слухи о разводе с Топаловым
Джон Траволта расплакался на церемонии вручения «Оскара»
Галустян и Канделаки представили новое шоу ТНТ с Бузовой
Регина Тодоренко сообщила, что вместе с мужем снимается в сериале
Лазарев отказался воссоединиться с Топаловым ради «Евровидения»
Звезды «Сватов» расплакались на финальной съемке проекта
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Новые трейлеры
Теория больших денег
Тизер
Цербер
Тизер
Фарго
Тизер (5 сезон, англ.)
Безбашенная
Трейлер
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь