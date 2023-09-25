Наверх
25 сентября 2023, новость

Роберт Де Ниро прорекламирует известный бренд такси

Ранее сообщалось, что ради рекламной кампании актер может вернуться к образу Трэвиса Бикла
Роберт Де Ниро | Источник: Legion-Media.ru

Культовый актер Роберт Де Ниро будет участвовать в рекламной кампании Uber UK, но она не будет связана с его запоминающейся ролью таксиста. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Ранее британский таблоид The ​​Sun сообщил, что оскароносный актер выведет в коммерческое пространство одну из своих самых запоминающихся ролей, Трэвиса Бикла. В рекламе якобы было показано, как актер произносит знаменитую фразу: «Ты говоришь со мной?»

Представитель актера Стэн Розенфилд заявил, что «реклама Де Ниро для Uber не имеет ничего общего с его персонажем из «Таксиста». Рекламный ролик в настоящее время снимается в Лондоне, а запуск кампании запланирован на конец этого года.

Новость о том, что Де Ниро может повторить свою роль таксиста для рекламы Uber, привлекла внимание сценариста фильма Пола Шредера, который критически отреагировал на него в соцсетях. «Ой, — написал Шредер в сообщении. — Почему Боб сделал это, я не понимаю. Но я этого не видел. Если мне повезет, то я никогда этого не увижу».

Роберт Де Ниро в фильме «Таксист» | Источник: Legion-Media.ru

«Таксист» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 1976 года, а также четыре номинации на «Оскар», в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль второго плана.

В психологическом триллере Мартина Скорсезе о таксисте и его ухудшающемся психическом состоянии также снимались Джоди Фостер, Сибилл Шепард, Харви Кейтель, Питер Бойл, Леонард Харрис и Альберт Брукс.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Теория больших денег
Тизер
Цербер
Тизер
Фарго
Тизер (5 сезон, англ.)
Безбашенная
Трейлер
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь