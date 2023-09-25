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25 сентября 2023, новость

89-летняя Софи Лорен попала в больницу с переломом бедра

Актриса была госпитализирована после падения в собственном доме
Софи Лорен | Источник: Rex / Fotodom.ru

Итальянская актриса Софи Лорен попала в больницу с переломом ноги после падения в своем доме в Женеве. Об этом сообщил ресторан Sophia Loren Restaurant в городе Бари, который звезда кинематографа должна была открыть 26 сентября, передает РИА «Новости».

89-летнюю Лорен срочно доставили в больницу для проведения обследования, у нее обнаружили несколько переломов бедра и успешно прооперировали.

Сейчас вместе с актрисой находятся ее сыновья Эдоардо и Карло. Кинозвезде предстоит период восстановления.

Софи Лорен — легендарная итальянская и голливудская актриса. Среди ее самых заметных работ — ленты «Брак по-итальянски», «Подсолнухи», «Белый, красный и...», «Вчера, сегодня, завтра», «Чочара».

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