89-летняя Софи Лорен попала в больницу с переломом бедра

Итальянская актриса Софи Лорен попала в больницу с переломом ноги после падения в своем доме в Женеве. Об этом сообщил ресторан Sophia Loren Restaurant в городе Бари, который звезда кинематографа должна была открыть 26 сентября, передает РИА «Новости».
89-летнюю Лорен срочно доставили в больницу для проведения обследования, у нее обнаружили несколько переломов бедра и успешно прооперировали.
Сейчас вместе с актрисой находятся ее сыновья Эдоардо и Карло. Кинозвезде предстоит период восстановления.
Софи Лорен — легендарная итальянская и голливудская актриса. Среди ее самых заметных работ — ленты «Брак по-итальянски», «Подсолнухи», «Белый, красный и...», «Вчера, сегодня, завтра», «Чочара».