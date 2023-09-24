Повзрослевший победитель детского «Голоса» Плужников не прошел в новое шоу

Победитель третьего сезона детского вокального шоу «Голос. Дети» Данил Плужников не прошел слепые прослушивания в новый проект Первого канала «Голос. Уже не дети».
Мальчик с редким генетическим заболеванием, запомнившийся исполнением песни «Нас бьют — мы летаем», стал лауреатом проекта в 2016 году.
В 2023 году 21-летний Плужников пришел на проект «Голос. Уже не дети» с хитом Uptown funk в регги-обработке.
«Я занимаюсь музыкой. Занимаюсь своим здоровьем, у меня все хорошо. Я не рассчитываю куда-то пройти, для меня просто важно получить удовольствие», — сразу сказал он.
Певец вышел на сцену на костылях. Судьи, включая его бывшего наставника Диму Билана, не повернулись к Плужникову.
«Я не узнал твой голос, сразу видно: матереем, растем. Ты работаешь, делаешь и не останавливаешься, ведь ты — любимчик этого проекта. Ты удивляешь. И я рад этому», — сказал Билан.
Слепые прослушивания до этого не прошли и другие известные участники детского «Голоса» — Ярослава Дегтярева и Рутгер Гарехт.
Ранее Плужников рассказал о борьбе со своей болезнью.