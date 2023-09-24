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24 сентября 2023, новость

Охлобыстин предположил, когда выпустят Михаила Ефремова

Актер понадеялся, что устроившего смертельное ДТП Ефремова выпустят следующим летом по УДО
Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Актер и экс-священник Иван Охлобыстин понадеялся, что его коллегу Михаила Ефремова отпустят по УДО уже летом 2024 года. Об этом артист заявил в беседе с kp.ru.

Охлобыстин отметил, что Ефремов уже достаточно пострадал. «Он сам по себе человек очень совестливый, и худшее наказание для него — это его собственные терзания», — заявил актер.

По словам Охлобыстина, у 59-летнего Ефремова начались в тюрьме проблемы со здоровьем — выпали нижние зубы, на месте которых нужно ставить импланты, что сделать во время тюремного заключения невозможно.

«Он взрослый дядька и в такой ситуации — такая катастрофа! При том, что он еще и христианин, и очень хороший человек. Я его очень люблю. Ну, что тут добавить? Со всеми может случиться, не дай Бог, но — загадывать нельзя», — подытожил Охлобыстин.

Ефремова осудили на 7,5 лет после аварии с трагическим исходом. Он выйдет на свободу не раньше 2028 года.

В мае жена Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что актер получит шанс выйти по УДО только в марте 2024 года. Она рассказывала, что ее муж «переживает и страдает».

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