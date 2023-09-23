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23 сентября 2023, фоторепортажСъемки

Появились первые кадры с Дарьей Сагаловой со съемок «Букиных»

В перезапуске ситкома «Счастливы вместе» семейство Букиных станет больше
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Съемки сериала «Букины», продолжения легендарного ситкома нулевых «Счастливы вместе», уже стартовали, и его создатели делятся первыми фото с площадки и новыми подробностями о жизни знаменитой семейки из Екатеринбурга.

В центре сюжета — Гена (Виктор Логинов) и Даша (Наталья Бочкарева), которые наконец-то могут жить в свое удовольствие, ведь дети выросли и покинули родительский дом. Однако Света (Дарья Сагалова) и Рома (Александр Якин) готовят для них сюрприз.

Они не только вернутся к родителям, но и захватят с собой своих детей. Новым соседям Букиных это шумное семейство не дает спокойно жить, и они намерены бороться с ними за тихую жизнь.

К четверке актеров из оригинального сериала присоединится также Михаил Тарабукин, звезда сериала «Кухня». Как сообщается, он сыграет ухажера Светы.

Известно, что в новом сезоне будет десять серий. Создатели сообщают, что сериал выйдет за привычные рамки жанра ситкома и будет представлять собой более свободную комедию, существующую во многих локациях и с разными видами юмора.

По сообщению СМИ, премьера «Букиных» может состояться уже в конце этого года.

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